СМИ: В результате обстрела в Дамаске погибли два человека

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В результате обстрела боевиками сирийского Дамаска погибли два человека, ещё 14 пострадали.

Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на источник в полиции Дамаска.

Отмечается, что террористы обстреляли квартал Баб-Тума.

Ранее сообщалось, что жертвой обстрела в Дамаске стала женщина, ещё 22 человека получили ранения. 

4 января ФАН передавало, что Россия и Турция заявили о 18 случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки.

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