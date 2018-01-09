СМИ: В результате обстрела в Дамаске погибли два человека

В результате обстрела боевиками сирийского Дамаска погибли два человека, ещё 14 пострадали.

Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на источник в полиции Дамаска.

Отмечается, что террористы обстреляли квартал Баб-Тума.

Ранее сообщалось, что жертвой обстрела в Дамаске стала женщина, ещё 22 человека получили ранения.

4 января ФАН передавало, что Россия и Турция заявили о 18 случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки.