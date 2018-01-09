СМИ: В результате обстрела в Дамаске погибли два человека
В результате обстрела боевиками сирийского Дамаска погибли два человека, ещё 14 пострадали.
Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на источник в полиции Дамаска.
Отмечается, что террористы обстреляли квартал Баб-Тума.
Ранее сообщалось, что жертвой обстрела в Дамаске стала женщина, ещё 22 человека получили ранения.
4 января ФАН передавало, что Россия и Турция заявили о 18 случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки.
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