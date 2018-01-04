СМИ: В результате обстрела в Дамаске пострадали более 20 человек
В результате артиллерийского обстрела в Дамаске погибла женщина, 22 человека получили ранения. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, обстрел устроили члены террористических группировок.
В настоящее время сотрудники компетентных органов изучают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что боевики в Восточной Гуте обстреляли из миномётов окрестности Дамаска.
В результате стрельбы пострадали предместье Хараста и лагерь беженцев «Аль-Вафедин».
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard