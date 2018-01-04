СМИ: В результате обстрела в Дамаске пострадали более 20 человек

Короткая ссылка
В результате артиллерийского обстрела в Дамаске погибла женщина, 22 человека получили ранения. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, обстрел устроили члены террористических группировок.

В настоящее время сотрудники компетентных органов изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что боевики в Восточной Гуте обстреляли из миномётов окрестности Дамаска.

В результате стрельбы пострадали предместье Хараста и лагерь беженцев «Аль-Вафедин».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119