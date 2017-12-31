Боевики обстреляли из миномётов лагерь беженцев в Сирии

Боевики в Восточной Гуте обстреляли из миномётов окрестности сирийской столицы Дамаска. В результате стрельбы пострадали предместье Хараста и лагерь беженцев Аль-Вафедин.

Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что при обстреле погиб один человек, один получил ранения и также был нанесён материальный ущерб.

«В ответ на нарушения САА нанесла точечные удары по точкам террористического обстрела, разгромив миномётные установки боевиков и нанеся потери живой силе бандформирований», — указывает агентство.

Уточняется, что боевики устроили обстрел в обход действующего режима прекращения огня.

Как сообщает ФАН, 27 декабря Министерство обороны России заявило об 11 случаях нарушения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации за сутки.