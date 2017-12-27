Россия заявила об 11 случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки
По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, нарушения зафиксированы в провинциях Хомс (1), Дамаск (1) и Алеппо (3).
Турецкие наблюдатели рассказали о шести фактах стрельбы — в провинциях Дамаск (1) и Идлиб (5).
Беспорядочную стрельбу вели в основном боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.