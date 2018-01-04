Россия и Турция заявили о 18 случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

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В Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики заявили о 18 случаях нарушения режима перемирия, сообщает ФАН.

Из опубликованного информационного бюллетеня следует, что российская сторона представительства зафиксировала 11 случаев стрельбы, турецкая – 7.

Нарушения произошли в провинциях Алеппо, Идлиб, Даръа, Латакия, Хомс.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из миномётов и стрелкового вооружения выявлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны России опровергли сообщения об уничтожении боевиками семи самолётов ВКС России в Сирии.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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