В Белом доме заявили, что Трамп будет переизбираться на пост президента США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп готов сразиться с любым возможным кандидатом на пост главы государства в 2020 году. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Независимо от того, кто будет в избирательном бюллетене ... им придётся столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения за рекордное время», — цитирует Гидли телеканал CNN.

Он отметил, что ему неизвестно, видел ли Трамп речь Опры Уинфри на 75-й церемонии «Золотой глобус», а также прокомментировал возможность того, что телеведущая будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.

«Мы приветствуем любой вызов, будь то Опра Уинфри или кто-либо ещё», — подчеркнул представитель Белого дома.

8 января Уинфри была награждена «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

Подробнее — в материале RT.