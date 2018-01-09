В Белом доме заявили, что Трамп будет переизбираться на пост президента США в 2020 году
«Независимо от того, кто будет в избирательном бюллетене ... им придётся столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения за рекордное время», — цитирует Гидли телеканал CNN.
Он отметил, что ему неизвестно, видел ли Трамп речь Опры Уинфри на 75-й церемонии «Золотой глобус», а также прокомментировал возможность того, что телеведущая будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
«Мы приветствуем любой вызов, будь то Опра Уинфри или кто-либо ещё», — подчеркнул представитель Белого дома.
8 января Уинфри была награждена «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.
Подробнее — в материале RT.