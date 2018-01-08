Объявлены лауреаты главных номинаций премии «Золотой глобус»
Гэри Олдмен стал лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр драматического фильма» за роль в картине «Тёмные времена».
Аналогичную награду среди женщин завоевала Фрэнсис Макдорманд за работу в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которая также была признана лучшим драматическим фильмом.
В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» победила лента Греты Гервиг «Леди Бёрд».
Кроме того, Опра Уинфри была награждена «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.
Ранее Гильермо дель Торо получил «Золотой глобус» за режиссуру.
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