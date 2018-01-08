В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ
По меньшей мере 15 боевиков «Исламского государства»* были ликвидированы афганскими силовиками в провинции Кунар. Об этом сообщает TOLO News.
Как отмечается, террористы атаковали посты безопасности.
В столкновениях также погибли трое полицейских, ещё 13 получили ранения.
Ранее сообщалось, что в афганской провинции Нангархар в ходе боёв погиб американский военнослужащий.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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