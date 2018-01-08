В Афганистане ликвидировали 15 боевиков ИГ

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По меньшей мере 15 боевиков «Исламского государства»* были ликвидированы афганскими силовиками в провинции Кунар. Об этом сообщает TOLO News.

Как отмечается, террористы атаковали посты безопасности.

В столкновениях также погибли трое полицейских, ещё 13 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Нангархар в ходе боёв погиб американский военнослужащий.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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