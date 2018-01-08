Глава МИД Германии пригласил иранского министра для обсуждения протестов
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о желании в личном разговоре с иранским коллегой Джавадом Зарифом обсудить проходящие в стране акции протеста.
«Мы договорились с главой европейской дипломатии (Федерикой Могерини. — RT) пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе», — сказал Габриэль в эфире телеканала ZDF.
По его словам, Германия стоит на стороне демонстрантов.
Ранее глава МИД ФРГ заявил о необходимости открытого диалога с Ираном по ракетной программе.
7 января СМИ сообщили о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада из-за его поддержки протестов.
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