Глава МИД Германии пригласил иранского министра для обсуждения протестов

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о желании в личном разговоре с иранским коллегой Джавадом Зарифом обсудить проходящие в стране акции протеста.

«Мы договорились с главой европейской дипломатии (Федерикой Могерини. — RT) пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе», — сказал Габриэль в эфире телеканала ZDF.

По его словам, Германия стоит на стороне демонстрантов.

Ранее глава МИД ФРГ заявил о необходимости открытого диалога с Ираном по ракетной программе.

7 января СМИ сообщили о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада из-за его поддержки протестов.

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