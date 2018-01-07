Глава МИД ФРГ заявил о необходимости открытого диалога с Ираном по ракетной программе

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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил в разговоре с Bild am Sonntag, что необходимо открыто поговорить с Ираном о его роли в регионе и ракетной программе страны.

«Нужен открытый и серьёзный диалог о проблематичном иранском влиянии в регионе и ракетной программе», — цитирует Габриэля MMnews.

Он добавил, что от Тегерана требуются конструктивные сигналы по этим темам.

Вместе с этим глава ведомства заявил о недопустимости использования внутрииранских протестов в неблаговидных целях.

В октябре 2017 года Габриэль отметил, что Иран выполняет свои обязательства по ядерному соглашению.

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