СМИ: В Южной Корее сообщили о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Chosun Ilbo.

По мнению профессора университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука, северокорейский лидер может страдать от почечной недостаточности.

К такому выводу эксперт пришёл основываясь на анализе речи Ким Чен Ына во время новогоднего обращения.

Ранее лидер КНДР распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей.