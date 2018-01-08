СМИ: В Южной Корее сообщили о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Chosun Ilbo.

По мнению профессора университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука, северокорейский лидер может страдать от почечной недостаточности.

К такому выводу эксперт пришёл основываясь на анализе речи Ким Чен Ына во время новогоднего обращения.

Ранее лидер КНДР распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

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