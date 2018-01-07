Пабы Великобритании могут продлить время работы в связи со свадьбой принца Гарри

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Пабам Великобритании могут дать разрешение продлить время работы в связи со свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что в случае, если Министерство внутренних дел страны одобрит данную инициативу, пабам Великобритании будет разрешено продлить время работы 18 и 19 мая 2018 года до 01:00.

«Королевская свадьба будет праздником национального масштаба, поэтому мы хотим, чтобы у всех была возможность извлечь максимум для себя из этого исторического события», — заявила министр внутренних дел страны Эмбер Радд.

27 ноября стало известно, что принц Гарри женится.

Его свадьба с Маркл назначена на 19 мая 2018 года.

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