СМИ: Невеста принца Гарри лишилась возможности стать девушкой Бонда

Невеста принца Гарри, актриса Меган Маркл лишилась возможности принять участие в новом фильме про Джеймса Бонда и стать девушкой шпиона из-за помолвки с членом королевской семьи.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что продюсеры рассматривали её кандидатуру на одну из главных ролей фильма, который выйдет в 2019 году.

По данным издания, она попала в список из пяти претенденток на роль девушки агента 007.

«Меган прекрасно подходит на роль девушки Бонда. Она гламурная, сексуальная и хорошая актриса», — сообщил источник издания.

27 ноября стало известно, что принц Гарри решил жениться на Маркл.