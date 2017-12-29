СМИ: Невеста принца Гарри лишилась возможности стать девушкой Бонда
Невеста принца Гарри, актриса Меган Маркл лишилась возможности принять участие в новом фильме про Джеймса Бонда и стать девушкой шпиона из-за помолвки с членом королевской семьи.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
Отмечается, что продюсеры рассматривали её кандидатуру на одну из главных ролей фильма, который выйдет в 2019 году.
По данным издания, она попала в список из пяти претенденток на роль девушки агента 007.
«Меган прекрасно подходит на роль девушки Бонда. Она гламурная, сексуальная и хорошая актриса», — сообщил источник издания.
27 ноября стало известно, что принц Гарри решил жениться на Маркл.
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