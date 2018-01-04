В Великобритании чиновник призвал убрать бездомных с улиц перед свадьбой принца Гарри

Советник Королевского округа Виндзор и Мейденхед Саймон Дадли призвал полицию убрать бездомных с улиц перед свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Об этом сообщает BBC.

По его мнению, уличное попрошайничество уже создало «враждебную атмосферу» для жителей и туристов, а в мае, когда намечена свадьба, количество желающих приехать и посмотреть на торжество значительно увеличится.

Также он отметил, что бездомные создают угрозу безопасности.

Призыв Дадли уже вызвал критику со стороны правозащитников, которые заявляют, что люди, оказавшиеся на улице, стали жертвами обстоятельств, а не сами выбрали такую судьбу.

27 ноября стало известно, что принц Гарри женится. Его свадьба с Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года.