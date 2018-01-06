Пушков прокомментировал французский проект закона о борьбе с «фейковыми новостями»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал французский проект закона о борьбе с «фейковыми новостями».

«Во Франции готовят закон против «лживых новостей» в период выборов. Принцип свободы слова уступает место ужесточению контроля над информационным полем», — написал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети в период проведения избирательных кампаний.

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен выразила обеспокоенность в связи с возможностью принятия предложенного законопроекта.

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