Климкин поддержал идею Макрона о борьбе с фейковыми новостями

Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал идею французского лидера Эммануэля Макрона о борьбе с фейковыми новостями в интернете.

«Макрон анонсировал закон анти-fake news для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период?» — написал министр в своём Twitter.

Ранее Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен законопроект, который направлен против фейковых новостей в сети.

В правительстве Франции отметили, что предложенный Макроном проект закона не направлен против оппозиции.