Климкин поддержал идею Макрона о борьбе с фейковыми новостями

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал идею французского лидера Эммануэля Макрона о борьбе с фейковыми новостями в интернете.

«Макрон анонсировал закон анти-fake news для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период?» — написал министр в своём Twitter.

Ранее Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен законопроект, который направлен против фейковых новостей в сети. 

В правительстве Франции отметили, что предложенный Макроном проект закона не направлен против оппозиции. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119