СМИ: Двое человек погибли в Египте при нападении на алкогольный магазин
Отмечается, что инцидент произошёл 1 января на юге Каира.
По данным телеканала, неизвестные открыли огонь по находившимся рядом с небольшим магазином алкогольной продукции людям.
В результате два человека погибли на месте от полученных травм.
Сам владелец магазина получил ранения, однако ему удалось выжить.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что трое боевиков были ликвидированы в перестрелке, которая завязалась, когда экстремисты атаковали бронемашину, охранявшую банк недвижимости в одном из районов египетского Эль-Ариша.