СМИ: Двое человек погибли в Египте при нападении на алкогольный магазин

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При вооружённом нападении на алкогольный магазин в Египте погибли два человека. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл 1 января на юге Каира.

По данным телеканала, неизвестные открыли огонь по находившимся рядом с небольшим магазином алкогольной продукции людям.

В результате два человека погибли на месте от полученных травм.

Сам владелец магазина получил ранения, однако ему удалось выжить.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое боевиков были ликвидированы в перестрелке, которая завязалась, когда экстремисты атаковали бронемашину, охранявшую банк недвижимости в одном из районов египетского Эль-Ариша.

 

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