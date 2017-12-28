СМИ: При нападении боевиков на севере Синая погибли семь военнослужащих армии Египта

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При нападении боевиков на севере Синайского полуострова погибли семь военнослужащих армии Египта.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что атака произошла к востоку от населённого пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших — офицер египетской армии.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли аэропорт на севере Синайского полуострова, погиб офицер Вооружённых сил Египта.

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