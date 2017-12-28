СМИ: При нападении боевиков на севере Синая погибли семь военнослужащих армии Египта
При нападении боевиков на севере Синайского полуострова погибли семь военнослужащих армии Египта.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что атака произошла к востоку от населённого пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших — офицер египетской армии.
عاجل | مصادر للجزيرة: مقتل 7 من الجيش المصري بينهم ضابط بهجوم شرق بئر العبد بشمال #سيناء— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 28 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли аэропорт на севере Синайского полуострова, погиб офицер Вооружённых сил Египта.
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