Полицейские ликвидировали напавших на банк в египетском Эль-Арише боевиков

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Три боевика были ликвидированы в перестрелке, которая завязалась, когда экстремисты атаковали бронемашину, охранявшую банк недвижимости в одном из районов Эль-Ариша.

Об этом сообщает Al Wast.

Отмечается, что террористы выпустили по полицейской бронемашине реактивный снаряд, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия.

По данным издания, в результате атаки был убит сотрудник египетских войск МВД.

Ранее сообщалось, что при нападении боевиков на севере Синая погибли семь военнослужащих армии Египта.

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