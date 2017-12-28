Полицейские ликвидировали напавших на банк в египетском Эль-Арише боевиков
Три боевика были ликвидированы в перестрелке, которая завязалась, когда экстремисты атаковали бронемашину, охранявшую банк недвижимости в одном из районов Эль-Ариша.
Об этом сообщает Al Wast.
Отмечается, что террористы выпустили по полицейской бронемашине реактивный снаряд, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия.
По данным издания, в результате атаки был убит сотрудник египетских войск МВД.
Ранее сообщалось, что при нападении боевиков на севере Синая погибли семь военнослужащих армии Египта.
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