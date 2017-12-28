Полицейские ликвидировали напавших на банк в египетском Эль-Арише боевиков

Три боевика были ликвидированы в перестрелке, которая завязалась, когда экстремисты атаковали бронемашину, охранявшую банк недвижимости в одном из районов Эль-Ариша.