Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг беспорядков в Иране
«В Иране достаточно высокая безработица, и граждане, в основном молодёжь, конечно, испытывают по этому поводу нервозность и раздражение», — рассказала эксперт о возможных причинах беспорядков.
Однако, по мнению Геворгян, большое сомнение вызывает информация о массовости проходящих в Иране акций протеста.
«Западные каналы и агентства показывают с земли, с одной точки и со спины, поэтому таким образом точно охарактеризовать их массовость невозможно. Проправительственная демонстрация показывалась официальными каналами Ирана сверху, и тут она действительно была массовая. Это меня смущает», — добавила эксперт.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что в ходе беспорядков на акциях протеста в Иране погибли 10 человек. Власти США официально поддержали протестующих в Иране.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал участие в мирных протестах конституционным правом иранцев.