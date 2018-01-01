Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг беспорядков в Иране

Короткая ссылка
Александра Мусаткина
Политолог-востоковед Каринэ Геворгян прокомментировала RT появившуюся в СМИ информацию о том, что по меньшей мере десять человек погибли во время массовых акций протеста в Иране.

«В Иране достаточно высокая безработица, и граждане, в основном молодёжь, конечно, испытывают по этому поводу нервозность и раздражение», — рассказала эксперт о возможных причинах беспорядков.

Однако, по мнению Геворгян, большое сомнение вызывает информация о массовости проходящих в Иране акций протеста.

«Западные каналы и агентства показывают с земли, с одной точки и со спины, поэтому таким образом точно охарактеризовать их массовость невозможно. Проправительственная демонстрация показывалась официальными каналами Ирана сверху, и тут она действительно была массовая. Это меня смущает», — добавила эксперт.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в ходе беспорядков на акциях протеста в Иране погибли 10 человек. Власти США официально поддержали протестующих в Иране.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал участие в мирных протестах конституционным правом иранцев.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119