В американском Манчестере в результате стрельбы был ранен человек
В американском городе Манчестер, штат Коннектикут, неизвестный выстрелил в сотрудника ресторана.
Об этом сообщает WFSB.
Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. В каком он состоянии — пока неизвестно.
По данным полиции, стрелок скрылся с места происшествия. В настоящий момент его ищут.
Ранее в одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба.
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