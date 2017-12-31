В американском Манчестере в результате стрельбы был ранен человек

В американском городе Манчестер, штат Коннектикут, неизвестный выстрелил в сотрудника ресторана.

Об этом сообщает WFSB.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. В каком он состоянии — пока неизвестно.

По данным полиции, стрелок скрылся с места происшествия. В настоящий момент его ищут.

Ранее в одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба.