В американском Манчестере в результате стрельбы был ранен человек

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В американском городе Манчестер, штат Коннектикут, неизвестный выстрелил в сотрудника ресторана.

Об этом сообщает WFSB.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. В каком он состоянии — пока неизвестно.

По данным полиции, стрелок скрылся с места происшествия. В настоящий момент его ищут.

Ранее в одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба.

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