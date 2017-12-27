Полиция Вашингтона проверяет сообщения о стрельбе в центре города
Полиция Вашингтона начала расследование после сообщений о стрельбе вблизи станции метро «Геллери-Плейс», сообщает Wusa9.
По данным телеканала, стрельба произошла утром, подозреваемого описывают как темнокожего мужчину в возрасте приблизительно 40 лет, одетого в чёрную одежду.
DC police investigating shooting outside of Gallery Place metro station at 7th & H.. #Chinatown#DC#NW Details soon. @wusa9pic.twitter.com/aqUp09uQrP— Mikea Turner (@MikeaTurnerTV) 27 декабря 2017 г.
Полиция оцепила территорию, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба.
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