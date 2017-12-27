Полиция Вашингтона проверяет сообщения о стрельбе в центре города

Полиция Вашингтона начала расследование после сообщений о стрельбе вблизи станции метро «Геллери-Плейс», сообщает Wusa9.

По данным телеканала, стрельба произошла утром, подозреваемого описывают как темнокожего мужчину в возрасте приблизительно 40 лет, одетого в чёрную одежду.

Полиция оцепила территорию, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба.