В ресторане в американском штате Миссисипи произошла стрельба

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В одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал WJTV 12 News.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек.

Также сообщается, что все раненые госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

По информации телеканала, для дачи показаний по факту произошедшего был задержан 21-летний Дензел Уоттс.

23 декабря стало известно, что в американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Министерство внутренней безопасности США заявило, что данный инцидент является «террористическим актом».

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