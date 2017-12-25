В ресторане в американском штате Миссисипи произошла стрельба
В одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал WJTV 12 News.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек.
Christmas Eve Shooting in Vicksburg https://t.co/KWYnuQiu1U— WJTV 12 News (@WJTV) 25 декабря 2017 г.
Также сообщается, что все раненые госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.
По информации телеканала, для дачи показаний по факту произошедшего был задержан 21-летний Дензел Уоттс.
23 декабря стало известно, что в американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Министерство внутренней безопасности США заявило, что данный инцидент является «террористическим актом».
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