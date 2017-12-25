В ресторане в американском штате Миссисипи произошла стрельба

В одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал WJTV 12 News.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек.

Christmas Eve Shooting in Vicksburg https://t.co/KWYnuQiu1U — WJTV 12 News (@WJTV) 25 декабря 2017 г.

Также сообщается, что все раненые госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

По информации телеканала, для дачи показаний по факту произошедшего был задержан 21-летний Дензел Уоттс.

23 декабря стало известно, что в американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. Министерство внутренней безопасности США заявило, что данный инцидент является «террористическим актом».