Стрельбу в Пенсильвании признали террористическим актом

Министерство внутренней безопасности США заявило, что стрельба в американском штате Пенсильвания является «террористическим актом».

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление ведомства.

«Представитель Министерства внутренней безопасности описывает нападение на полицейских в Пенсильвании как «террористическую атаку», — написала телекомпания на своей странице в Twitter.

Homeland Security spokesman describes Pennsylvania police shooting as a "terror attack." https://t.co/Z41XUJI6Pppic.twitter.com/8Ayapj69Nc — ABC News (@ABC) 24 декабря 2017 г.

«Террористы используют цепную миграцию и осуществляемую с целью поощрения этнического разнообразия визовую лотерею для атак на нашу страну», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что в американском городе Гаррисберг мужчина по имени Ахмед Аминамин эль-Мофти открыл огонь по сотрудникам полиции.