Стрельбу в Пенсильвании признали террористическим актом

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Министерство внутренней безопасности США заявило, что стрельба в американском штате Пенсильвания является «террористическим актом».

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление ведомства.

«Представитель Министерства внутренней безопасности описывает нападение на полицейских в Пенсильвании как «террористическую атаку», — написала телекомпания на своей странице в Twitter.

«Террористы используют цепную миграцию и осуществляемую с целью поощрения этнического разнообразия визовую лотерею для атак на нашу страну», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что в американском городе Гаррисберг мужчина по имени Ахмед Аминамин эль-Мофти открыл огонь по сотрудникам полиции.

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