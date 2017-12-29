Правозащитники в США раскритиковали блокировку аккаунта Кадырова в Facebook

Представитель правозащитной организации «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) Дженнифер Грэник подвергла критике блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадыров в социальных сетях Facebook и Instagram.

Об этом пишет The New York Times.

«Этот закон о санкциях, который был написан с одной целью, используется для подавления высказываний. При этом мало внимания обращается на ценность свободы выражения мнения, а также на особые риски, связанные с блокированием высказываний по сравнению с блокированием торговли или финансовых средств, на что и были рассчитаны санкции», — отметила она.

По её словам, это «действительно создаёт проблемы».

Издание отмечает, что Facebook, также владеющий Instagram, не имеет свода правил по действиям при блокировке аккаунтов и полагается на «нормы сообщества».

Однако, указывает газета, в данном случае включение в санкционный список не считается нарушением норм сообщества.

Ранее Кадыров заявил, что не намерен вновь использовать Facebook.

27 декабря в Facebook рассказали, что аккаунт Кадырова был заблокирован из-за того, что политик попал под американские санкции.