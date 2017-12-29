Браудер призвал Интерпол приостановить членство России

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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол заморозить членство России в организации после того, как в международном правоохранительном учреждении согласились вернуться к вопросу о его выдаче российским властям.

Такое обращение он сделал после вынесения ему заочного приговора в Москве. 

«Россия в шестой раз подаёт заявку в Интерпол с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически окрашенные. Для Интерпола наступило время приостановить членство России за злоупотребления системой», — написал Браудер в Twitter.

29 декабря Браудер был заочно приговорён Тверским судом Москвы к девяти годам заключения в колонии общего режима за организацию преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов.

После вынесения приговора представитель Генпрокуратуры сообщил, что теперь у России есть основания подать новый запрос на международный розыск бизнесмена.

Подробнее — в материале RT.

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