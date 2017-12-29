Девять лет колонии и повторный розыск: Тверской суд Москвы вынес заочный приговор Уильяму Браудеру

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заочно приговорён Тверским судом Москвы к 9 годам заключения в колонии общего режима за организацию преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов. После вынесения приговора представитель Генпрокуратуры сообщил, что теперь у России есть основания подать новый запрос на международный розыск бизнесмена. Ранее просьбы задержать Браудера отклонялись Интерполом. Инвестор является одним из ключевых инициаторов принятия в США и Великобритании списка Магнитского. В чём обвиняют основателя Hermitage Capital — в материале RT.

В пятницу, 29 декабря, Тверской суд Москвы заочно приговорил британского предпринимателя Уильяма Браудера к 9 годам заключения, признав его виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и преднамеренном банкротстве.

«По совокупности преступлений назначить Браудеру окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — цитирует приговор РИА Новости.

К аналогичному сроку был приговорён и партнёр Браудера Иван Черкасов. Также суд постановил удовлетворить гражданский иск, поданный к осуждённым, и взыскать с них 4,2 млрд рублей. Кроме того, Тверской суд запретил им заниматься предпринимательской деятельностью в России в течение трёх лет. Слушания прошли в отсутствие Браудера и Черкасова, которые, по данным следствия, скрываются от правосудия за границей.

Адвокат Браудера, назначенный судом, сообщил, что будет обжаловать приговор основателю фонда Hermitage Capital в Мосгорсуде.

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«Мы будем обжаловать приговор в апелляционной инстанции», — приводит слова защитника РИА Новости.

После вынесения приговора представитель Генпрокуратуры России Михаил Резниченко сообщил, что ведомство готовит повторный запрос на объявление Браудера в международный розыск.

«В настоящее время Генпрокуратура готовит повторный запрос о международном розыске Браудера и его экстрадиции в Россию», — сообщил он.

Резниченко уточнил, что ранее аналогичный запрос был отклонён, но новый приговор Тверского суда даёт основания для его принятия международными следственными органами.

Американский и британский бизнесмен Уильям Браудер в 2013 году уже был заочно осуждён Тверским судом Москвы на девять лет лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму 522 млн рублей.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в 1995–2007 гг. считался крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. За это время, по данным следствия, Браудер не перечислял налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно способствовал их банкротству. С помощью этих компаний его фонд перечислял деньги кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применяя льготные налоговые ставки в размере 5% и 10% вместо положенных 15%.

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Международная интрига

В 2008 году один из аудиторов фонда Hermitage Capital — Сергей Магнитский — был арестован по обвинению в создании схем уклонения от уплаты налогов для Браудера. Через 11 месяцев он умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Сам Браудер позже заявил, что Магнитский якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.

Впоследствии основатель Hemritage Capital стал главным инициатором создания Акта о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского, который также известен как «список Магнитского», принятый конгрессом США в декабре 2012 года.

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Летом этого года Браудер выступал перед юридическим комитетом сената США, куда был вызван для дачи показаний, касающихся встречи российского адвоката Наталии Весельницкой и старшего сына 45-го президента США Дональда Трампа — младшего. Браудер тогда заявил, что компания Fusion GPS, которая, согласно данным ряда СМИ, занималась составлением компромата на Трампа, якобы действовала при поддержке российских властей.

Сама Весельницкая в эксклюзивном интервью RT сообщила, что скандал вокруг её встречи с Трампом-младшим является срежиссированной историей, заказчиком которой является сам основатель Hemritage Capital. Она утверждает, что, раздувая этот скандал, Браудер пытался скрыть корыстные мотивы, которые двигали им в ходе лоббирования акта Магнитского.

«Мы настолько близко подошли к правде о том, что на самом деле двигало теми людьми, кто лоббировал в течение нескольких лет этот закон, мы настолько много узнали о том, что на самом деле происходило в России в период с 1996 по 2006 год, мы настолько близко подошли к реальным событиям хищения денег из нашего бюджета, что (с учётом того, что я оказалась на передовой и фактически публично бросила вызов господину Браудеру) становится ясно: он именно тот человек, который всё это и придумал», — рассказала Весельницкая телеканалу RT.

После вынесения заочного приговора в 2013 году Браудер был объявлен в международный розыск, однако Интерпол тогда отказал в выдаче так называемого красного ордера на его арест. «Красный ордер» предполагает, что страны — члены Интерпола обязаны арестовать разыскиваемое лицо до решения об экстрадиции в пользу страны-инициатора на основании судебного запроса.

В конце августа Генеральная прокуратура России направила в Интерпол повторный запрос об объявлении Браудера в розыск — в связи с расследованием новых обстоятельств дела по уклонению от уплаты налогов. Тогда представитель Интерпола отказался комментировать возможные решения по российскому запросу, сообщив, что решение о присвоении «красного ордера» выдаётся на основании внутренних правил Интерпола.