Суд обязал взыскать с Браудера более 4 млрд рублей

Тверской суд Москвы обязал взыскать с основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера 4,2 млрд рублей неуплаченных налогов.

«Гражданский иск удовлетворить: взыскать с Барудера и Ивана Черкасова (второй подсудимый — RT) солидарно 4 млрд 200 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее суд признал Браудера виновным в неуплате налогов и приговорил его к девяти годам заключения.

Браудер скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела прошло заочно.