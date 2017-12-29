Суд обязал взыскать с Браудера более 4 млрд рублей

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Тверской суд Москвы обязал взыскать с основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера 4,2 млрд рублей неуплаченных налогов.

«Гражданский иск удовлетворить: взыскать с Барудера и Ивана Черкасова (второй подсудимый — RT) солидарно 4 млрд 200 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее суд признал Браудера виновным в неуплате налогов и приговорил его к девяти годам заключения.

Браудер скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела прошло заочно.

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