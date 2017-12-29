Суд признал Браудера виновным в неуплате налогов и заочно приговорил к девяти годам

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Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд заочно приговорил его к девяти годам заключения.

Ранее прокурор потребовал приговорить обвиняемого к девяти годам заключения и взыскать с него штраф.

Браудер скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела проходило заочно.

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