Суд признал Браудера виновным в неуплате налогов и заочно приговорил к девяти годам
Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд заочно приговорил его к девяти годам заключения.
Ранее прокурор потребовал приговорить обвиняемого к девяти годам заключения и взыскать с него штраф.
Браудер скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела проходило заочно.
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