Эксперт прокомментировал сообщения об эвакуации вертолётами США боевиков ИГ из Дейр эз-Зора

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров прокомментировал RT сообщения о том, что из провинции Дейр эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии вертолёты США эвакуировали лидеров террористической организации «Исламское государство»*.

«Американцы действительно поддерживали целый ряд племенных руководителей и ополчений, которые воевали на стороне ИГ*, — был такой очевидный факт. Они исходили из стратегии: свергнуть Башара Асада их силами, а потом просто перекупить их и перетащить на другую сторону. Верить нельзя, не верить — тоже нельзя», — полагает Багдасаров.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило, что из провинции Дейр эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии вертолёты США эвакуировали лидеров террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее политолог-востоковед Каринэ Геворгян объяснила, зачем США проводят подготовку бывших террористов ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.