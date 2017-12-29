СМИ: Американские вертолёты эвакуировали лидеров ИГ из Дейр эз-Зора
Из провинции Дейр эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии вертолёты США эвакуировали лидеров террористической организации «Исламское государство»*.
Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
«В рамках поддержки террористической организации ДАИШ (альтернативное название ИГ, имеющее уничижительный оттенок. — RT) Соединённые Штаты продолжают эвакуировать её главарей из провинции Дейр эз-Зор», — пишет агентство.
Отмечается, что несколько американских вертолётов приземлились вблизи плотины «Аль-Басель» на юге провинции Хасаке.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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