СМИ: Американские вертолёты эвакуировали лидеров ИГ из Дейр эз-Зора

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Из провинции Дейр эз-Зор в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии вертолёты США эвакуировали лидеров террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

«В рамках поддержки террористической организации ДАИШ (альтернативное название ИГ, имеющее уничижительный оттенок. — RT) Соединённые Штаты продолжают эвакуировать её главарей из провинции Дейр эз-Зор», — пишет агентство.

Отмечается, что несколько американских вертолётов приземлились вблизи плотины «Аль-Басель» на юге провинции Хасаке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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