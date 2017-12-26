Путин выразил соболезнования Дутерте в связи с гибелью людей во время тайфуна на Филиппинах

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с гибелью людей во время тайфуна «Винта». Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном «Винта», а также масштабным пожаром, происшедшим в вашем родном городе Давао», — говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что особенно трагично, что «эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова».

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заключил российский президент.

Ранее стало известно, что МЧС России направило в пострадавшие от наводнения Филиппины третью партию гуманитарной помощи весом 80 тонн.

По последним данным, на Филиппинах из-за вызванных тайфуном оползней и наводнений погибли 240 человек.

24 декабря в торговом центре в городе Давао на Филиппинах произошёл пожар.