Путин выразил соболезнования Дутерте в связи с гибелью людей во время тайфуна на Филиппинах
«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном «Винта», а также масштабным пожаром, происшедшим в вашем родном городе Давао», — говорится в телеграмме президента.
Путин отметил, что особенно трагично, что «эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова».
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заключил российский президент.
Ранее стало известно, что МЧС России направило в пострадавшие от наводнения Филиппины третью партию гуманитарной помощи весом 80 тонн.
По последним данным, на Филиппинах из-за вызванных тайфуном оползней и наводнений погибли 240 человек.
24 декабря в торговом центре в городе Давао на Филиппинах произошёл пожар.