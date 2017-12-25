На Филиппинах нашли первое тело погибшего в результате пожара в здании ТЦ
Филиппинские пожарные обнаружили первое тело человека, который погиб в результате пожара, охватившего четырёхэтажное здание торгового центра в городе Давао.
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что внутри находятся ещё 36 человек, чьи шансы на выживание назвали «нулевыми». По имеющимся данным, заблокированные огнём и дымом люди находились на верхнем этаже торгового центра.
По информации телекомпании, в настоящий момент неизвестно, что именно послужило причиной возгорания. Сообщается лишь о том, что пожар начался на третьем этаже, где продаются одежда, техника и мебель.
Ранее стало известно, что около 20 человек могут быть заблокированы в здании ТЦ на Филиппинах из-за пожара.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.