На Филиппинах нашли первое тело погибшего в результате пожара в здании ТЦ

Филиппинские пожарные обнаружили первое тело человека, который погиб в результате пожара, охватившего четырёхэтажное здание торгового центра в городе Давао.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что внутри находятся ещё 36 человек, чьи шансы на выживание назвали «нулевыми». По имеющимся данным, заблокированные огнём и дымом люди находились на верхнем этаже торгового центра.

По информации телекомпании, в настоящий момент неизвестно, что именно послужило причиной возгорания. Сообщается лишь о том, что пожар начался на третьем этаже, где продаются одежда, техника и мебель.

Ранее стало известно, что около 20 человек могут быть заблокированы в здании ТЦ на Филиппинах из-за пожара.