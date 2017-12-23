Россия доставила в Сирию более четырёх тонн гуманитарной помощи

Российские военнослужащие доставили в провинции Хомс и Алеппо более четырёх тонн гуманитарной помощи за сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Центром по примирению проведены две гуманитарные акции в населённых пунктах Канакийе провинции Хомс и Айн эль-Байда провинции Алеппо. Населению выдано продовольствие общим весом более четырёх тонн. 65 сирийцам оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что юнармейцы собрали восемь тонн подарков в рамках акции «Дети России — детям Сирии».

В начале декабря ФАН передавало, что более 60 тыс. жителей сирийского Алеппо получили помощь от российских военных медиков.