У издательства журнала Compact конфисковали всё имущество

Пророссийская активистка Елена Колбасникова рассказала RT, что у издательства журнала Compact в Германии конфисковали всё имущество.

По её словам, забрали даже автомобили, а также сцену и аппаратуру, которые хранились у одного из руководителей журнала, Андреа Погенбурга.

«Недавно издание приобрело большую сцену, около €100 тыс. она стоит. Они ездили с этой передвижной сценой по Германии и рассказывали правду, (выступали. — RT) за мир между Россией и Германией», — отметила Елена.

Также адвокат журнала Маркус Байзихт заявил, что шокирован решением властей ФРГ запретить журнал Compact.

Ранее в Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой.