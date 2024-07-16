RT в Telegram
Подпишись

В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Захаровой

Короткая ссылка
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Захаровой
  • РИА Новости

«Связь очевидна. Был соответствующий материал — интервью Захаровой, где она призвала немцев не ехать в Россию, а спасать Германию, оставаясь в своей стране», — сказал собеседник агентства.

При этом перед интервью журналист из Compact отметил, что большая часть СМИ Германии после начала СВО «не могут» делать интервью с Захаровой, а разговор с ней стал первым с 2022 года в немецких медиа.

Как сообщают немецкие СМИ, Фезер сочла журнал Compact «рупором правоэкстремистской сцены».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить