В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Захаровой
- РИА Новости
«Связь очевидна. Был соответствующий материал — интервью Захаровой, где она призвала немцев не ехать в Россию, а спасать Германию, оставаясь в своей стране», — сказал собеседник агентства.
При этом перед интервью журналист из Compact отметил, что большая часть СМИ Германии после начала СВО «не могут» делать интервью с Захаровой, а разговор с ней стал первым с 2022 года в немецких медиа.
Как сообщают немецкие СМИ, Фезер сочла журнал Compact «рупором правоэкстремистской сцены».