В Германии запретили журнал Compact после его интервью с Захаровой

В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.

«Связь очевидна. Был соответствующий материал — интервью Захаровой, где она призвала немцев не ехать в Россию, а спасать Германию, оставаясь в своей стране», — сказал собеседник агентства.

При этом перед интервью журналист из Compact отметил, что большая часть СМИ Германии после начала СВО «не могут» делать интервью с Захаровой, а разговор с ней стал первым с 2022 года в немецких медиа.

Как сообщают немецкие СМИ, Фезер сочла журнал Compact «рупором правоэкстремистской сцены».