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Адвокат: мы шокированы решением властей ФРГ запретить журнал Compact

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Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Адвокат: мы шокированы решением властей ФРГ запретить журнал Compact
  • AP

Адвокат журнала Маркус Байзихт в интервью RT назвал эти события жестоким ударом по свободе слова в Германии.

«Их обвиняют в том, что они действуют в поддержку России и за мир между Россией и Германией. Такое уже было в Германии в 20—40-x годах прошлого столетия. И мы думали, что такое никогда не повторится. Но... Мы все шокированы этим», — сообщил адвокат.

Другой собеседник RT, местный активист Алекс Курт, призывающий к мирным отношениям с Россией, также подчеркнул, что журнал выступал за взаимодействие с Российской Федерацией и отмену «различных бесконечных санкций».

«Всё это было поставлено в вину журналу и стало преследуемо законодательством Германии», — отметил он.

Как стало известно ранее, в Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой.

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