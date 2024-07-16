Адвокат: мы шокированы решением властей ФРГ запретить журнал Compact
- AP
Адвокат журнала Маркус Байзихт в интервью RT назвал эти события жестоким ударом по свободе слова в Германии.
«Их обвиняют в том, что они действуют в поддержку России и за мир между Россией и Германией. Такое уже было в Германии в 20—40-x годах прошлого столетия. И мы думали, что такое никогда не повторится. Но... Мы все шокированы этим», — сообщил адвокат.
Другой собеседник RT, местный активист Алекс Курт, призывающий к мирным отношениям с Россией, также подчеркнул, что журнал выступал за взаимодействие с Российской Федерацией и отмену «различных бесконечных санкций».
«Всё это было поставлено в вину журналу и стало преследуемо законодательством Германии», — отметил он.
Как стало известно ранее, в Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой.