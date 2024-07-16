Сенатор США Менендес признан виновным по всем пунктам дела о коррупции

Сенатор США Роберт Менендес, один из главных инициаторов американского режима санкций против России, признан виновным по всем пунктам обвинения в ходе судебного разбирательства по делу о коррупции. Сам конгрессмен не признал вину.

Как сообщает ABC, прокуроры утверждали, что 70-летний демократ из Нью-Джерси «выставил свою власть на продажу», а в качестве взяток в обмен на политическое влияние принимал сотни тысяч долларов наличными, а также в виде золотых слитков, ипотечных платежей и в других формах.

Выгоду из этого извлекли три бизнесмена из Нью-Джерси, «а также правительства Египта и Катара», считают прокуроры.

22 сентября 2023 года демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции. По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.