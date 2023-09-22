Прокуратура: сенатор США Менендес действовал в интересах Египта
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Менендес, известный как глава международного комитета сената и автор санкций против России, обвиняется вместе с его супругой Надин в получении взяток.
«Помимо прочего, Менендес предоставил конфиденциальную информацию правительства США и предпринял другие шаги, тайно помогая правительству Египта», — говорится в документе.
В частности, услуги, которые предоставлял сенатор, могли касаться военной помощи и продажи вооружений.
22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.
Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».