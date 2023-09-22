Прокуратура: сенатор США Менендес действовал в интересах Египта

Сенатор США Роберт Менендес действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию, считает американская прокуратура. Об этом говорится в обвинительном заключении прокуратуры, которое опубликовала газета The New York Times.

Менендес, известный как глава международного комитета сената и автор санкций против России, обвиняется вместе с его супругой Надин в получении взяток.

«Помимо прочего, Менендес предоставил конфиденциальную информацию правительства США и предпринял другие шаги, тайно помогая правительству Египта», — говорится в документе.

В частности, услуги, которые предоставлял сенатор, могли касаться военной помощи и продажи вооружений.

22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».