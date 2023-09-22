Сенатору США Роберту Менендесу предъявили обвинения в коррупции

Главе международного комитета сената США Роберту Менендесу, который является сторонником и автором санкций против России, предъявлены обвинения в коррупции, заявила прокуратура.

Обвинения 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены по итогам длительного расследования, которым занималась федеральная прокуратура в Манхэттене.

Журналистам The New York Times пока не удалось связаться с представителями сенатора Менендеса для получения комментариев, однако газета отмечает, что ранее он заявлял о готовности сотрудничать со следователями и был уверен, что дело будет «успешно закрыто».

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».