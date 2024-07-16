Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев, документ вступит в силу 22 июля.

«Президент республики одобрил законопроект о временных мерах по борьбе с миграцией... Закон вступит в силу 22 июля 2024 года и будет действовать в течение одного года», — сообщили в канцелярии главы государства.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией. Закрытие связывалось с неконтролируемым прибытием мигрантов через границу.

Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала «миграционный кризис».