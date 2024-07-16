RT в Telegram
Подпишись

Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев

Короткая ссылка
Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев, документ вступит в силу 22 июля.
Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев
  • Gettyimages.ru

«Президент республики одобрил законопроект о временных мерах по борьбе с миграцией... Закон вступит в силу 22 июля 2024 года и будет действовать в течение одного года», — сообщили в канцелярии главы государства.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией. Закрытие связывалось с неконтролируемым прибытием мигрантов через границу. 

Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала «миграционный кризис».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить