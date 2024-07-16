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Филиппо: Зеленский не сказал о выводе войск России в заявлении про мирный саммит

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заметил, что Владимир Зеленский не сказал о выводе российских войск как об обязательном условии, когда заявлял о необходимости присутствия российской стороны на саммите по урегулированию конфликта.
Филиппо: Зеленский не сказал о выводе войск России в заявлении про мирный саммит
  • Gettyimages.ru

Филиппо прокомментировал заявление Зеленского. 

«Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?» — написал политик в соцсети.

Он также отметил, что в 2022 году НАТО уже срывало переговоры Москвы и Киева. 

Ранее Зеленский выразил мнение, что Россия должна присутствовать на второй мирной конференции по Украине. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что тон Зеленского абсолютно неприемлемый.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что необходимо понять, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», так как первое прошедшее в Швейцарии мероприятие «вовсе не было саммитом мира».

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