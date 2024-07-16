Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти
Об этом пишет Telegraph со ссылкой на анонимного украинского мобилизованного, страдающего врождённой болезнью головного мозга.
Мужчина рассказал, что иногда он теряет сознание, страдает от тошноты и высокого кровяного давления. При этом, по его словам, его сначала отправят на учения, а после на передовую.
«Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — сказал украинец.
Также он добавил, что на Украине действует принудительная мобилизация.
Ранее бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер заявил, что властям в Киеве пора приступить к мобилизации людей в возрасте от 18 лет.
Также сообщалось, что в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу.