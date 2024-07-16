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Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти

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Проблемы украинцев, по состоянию здоровья не способных воевать в составе ВСУ, но которых насильно мобилизуют, не волнуют киевские власти.

Об этом пишет Telegraph со ссылкой на анонимного украинского мобилизованного, страдающего врождённой болезнью головного мозга.

Мужчина рассказал, что иногда он теряет сознание, страдает от тошноты и высокого кровяного давления. При этом, по его словам, его сначала отправят на учения, а после на передовую.

«Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои», — сказал украинец.

Также он добавил, что на Украине действует принудительная мобилизация.

Ранее бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер заявил, что властям в Киеве пора приступить к мобилизации людей в возрасте от 18 лет.

Также сообщалось, что в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу.

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