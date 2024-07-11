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«СТРАНА.ua»: в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу

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В Черновцах на Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу, чтобы не идти на фронт.
«СТРАНА.ua»: в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу
  • РИА Новости

Об этом информирует «СТРАНА.ua».

Как сказано в материале, в Черновцах мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна первого этажа военкомата и сломал ногу.

Отмечается, что его незаконно задержали около его дома, а выпрыгнул он от отчаяния.

При этом в оперативном командовании «Запад» ВС Украины подтвердили инцидент. По словам военных, якобы неправомерных действий в отношении мужчины никто не совершал и военнообязанный уклоняется от службы. Призывника доставили в военкомат для составления административного протокола из-за отсутствия у него военно-учётных документов. В окно он выпрыгнул, по версии украинских военных, чтобы себя травмировать.

6 июля сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, с собаками блокируют крупные районы Киева для отлова военнообязанных.

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