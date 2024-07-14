Бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер заявил, что властям в Киеве пора приступить к мобилизации людей в возрасте от 18 лет.

«Пришло время Украине действительно серьёзно поговорить о том, насколько важна для них эта война и успех в этой войне. Вы не можете сделать это только с 28-, 29- и 30-летними, не говоря уже о 40-летних, что является средним возрастом людей на передовой. Вам нужно набрать 18-летних, вам нужно набрать 20-летних и вам нужно набрать 21-летних», — сказал Даалдер в интервью Euronews.

Как отмечал президент России Владимир Путин, власти США вынудят руководство Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавятся от Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе понижение призывного возраста.