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Путин допустил, что США избавятся от Зеленского через год

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Власти США вынудят руководство Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавятся от Владимира Зеленского, заявил президент России Владимир Путин.
Путин допустил, что США избавятся от Зеленского через год
  • РИА Новости

«Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе понижение призывного возраста.

По его словам, Киев набрал около 50 тыс. бойцов в ходе мобилизации в мае.

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