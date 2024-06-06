Путин допустил, что США избавятся от Зеленского через год
- РИА Новости
«Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе понижение призывного возраста.
По его словам, Киев набрал около 50 тыс. бойцов в ходе мобилизации в мае.