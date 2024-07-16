Делегат Республиканской партии: Трампу под силу завершить конфликт на Украине
«Я верю, что у Дональда Трампа хватит харизмы и хватки с обеих сторон, чтобы положить этому конец. Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», — сказал он.
При этом Хоррам добавил, что пришло время положить конец конфликту между Украиной и Россией.
Ранее в Республиканской партии выразили уверенность, что Трамп начнёт диалог с российским президентом Владимиром Путиным по Украине.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет.