Делегат Республиканской партии: Трампу под силу завершить конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС делегат от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам.

«Я верю, что у Дональда Трампа хватит харизмы и хватки с обеих сторон, чтобы положить этому конец. Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», — сказал он.

При этом Хоррам добавил, что пришло время положить конец конфликту между Украиной и Россией.

Ранее в Республиканской партии выразили уверенность, что Трамп начнёт диалог с российским президентом Владимиром Путиным по Украине.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет.