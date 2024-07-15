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В Республиканской партии уверены, что Трамп начнёт диалог с Путиным по Украине

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет начать диалог с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо посредников, заявил в беседе с ТАСС высокопоставленный функционер Республиканской партии.

Неназванный собеседник агентства принял участие в национальном съезде партии в Милуоки (штат Висконсин).

«Несомненно, он начнёт диалог с Путиным. Причём он сделает это без посредников», — сказал республиканец.

Он подчеркнул, что сейчас «демократы не ведут никаких переговоров», при этом «должен быть кто-то, кто начнёт переговоры», чтобы Россия и Украина «смогли прийти к какому-то согласию».

15 июля Республиканская партия на съезде в Висконсине официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. 

В качестве кандидата в вице-президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп выбрал 39-летнего сенатора Джеймса Вэнса.

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