В Республиканской партии уверены, что Трамп начнёт диалог с Путиным по Украине
Неназванный собеседник агентства принял участие в национальном съезде партии в Милуоки (штат Висконсин).
«Несомненно, он начнёт диалог с Путиным. Причём он сделает это без посредников», — сказал республиканец.
Он подчеркнул, что сейчас «демократы не ведут никаких переговоров», при этом «должен быть кто-то, кто начнёт переговоры», чтобы Россия и Украина «смогли прийти к какому-то согласию».
15 июля Республиканская партия на съезде в Висконсине официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США.
В качестве кандидата в вице-президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп выбрал 39-летнего сенатора Джеймса Вэнса.