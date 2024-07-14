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Обозреватель Мхланга: Африка осознала, какую роль играют Россия и её партнёры

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Африка поддерживает Россию не за её противостояние Западу, а за благие дела для африканского народа, заявил RT геополитический обозреватель Джо Мхланга. Он отметил: Запад до сих пор считает африканцев глупыми и думает, что будет и дальше использовать их в качестве подопытных кроликов.
Обозреватель Мхланга: Африка осознала, какую роль играют Россия и её партнёры
  • Gettyimages.ru

Мхланга напомнил слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил Европу с «садом», а окружающий её мир — «с джунглями».

«Что изменилось, если он в своём «саду» вдруг забеспокоился о «джунглях»? Подобные заявления... Они начинают понимать, что Россия не навязывалась африканцам. Африка пробудилась и осознаёт, какую роль играют Россия и её партнёры, какую серьёзную помощь они оказывают африканцам», — сказал собеседник.

Ранее Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за воздействия «российской пропаганды».

Глава африканского бюро RT Муса Ибрагим объяснил, зачем Запад насаждает нарратив о «беззащитной Африке».

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