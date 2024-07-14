Сенатор Цеков — о покушении на Трампа: американская «демократия» очень больна

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании.

«В Америке очень много говорят о демократии и свободе человека. Это, в принципе, не сходит у них с языка. Причём у всех политиков — и у партии республиканской, и у демократической. Как показывает ситуация, это демократия фактически позволяет совершать в Америке покушение и убивать очень высоких, высших лиц страны. То есть эта ситуация, в частности, указывает на то, что то общество, которое они выстроили, абсолютно несовершенно. Общество так жить не должно», — считает сенатор.

По его словам, произошедшее показало, что американцам надо меньше говорить о демократии и больше говорить о наведении порядка.

«Жёсткого порядка, может быть, с отказом от каких-то демократических ценностей, которые по большому счёту становятся, на мой взгляд, абсурдными. В частности, для них демократия — это разрешение приобретения и ношения оружия. Но эта «демократия» приводит к террористическим ситуациям и тяжелейшим событиям. На мой взгляд, другие страны ни в коем случае не должны копировать американскую «демократию», потому что она очень больна», — заключил Цеков.

Ранее эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов назвал халатностью действия службы безопасности Трампа.