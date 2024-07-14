RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Цеков — о покушении на Трампа: американская «демократия» очень больна

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании.
Сенатор Цеков — о покушении на Трампа: американская «демократия» очень больна
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

«В Америке очень много говорят о демократии и свободе человека. Это, в принципе, не сходит у них с языка. Причём у всех политиков — и у партии республиканской, и у демократической. Как показывает ситуация, это демократия фактически позволяет совершать в Америке покушение и убивать очень высоких, высших лиц страны. То есть эта ситуация, в частности, указывает на то, что то общество, которое они выстроили, абсолютно несовершенно. Общество так жить не должно», — считает сенатор.

По его словам, произошедшее показало, что американцам надо меньше говорить о демократии и больше говорить о наведении порядка.

«Жёсткого порядка, может быть, с отказом от каких-то демократических ценностей, которые по большому счёту становятся, на мой взгляд, абсурдными. В частности, для них демократия — это разрешение приобретения и ношения оружия. Но эта «демократия» приводит к террористическим ситуациям и тяжелейшим событиям. На мой взгляд, другие страны ни в коем случае не должны копировать американскую «демократию», потому что она очень больна», — заключил Цеков.

Ранее эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов назвал халатностью действия службы безопасности Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить